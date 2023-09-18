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Минкульт планирует создать банк украинских шрифтов, чтобы отказаться от российских

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Минкульт планирует создать банк украинских шрифтов, чтобы отказаться от российских
Министерство культуры и информационной политики намерено создать банк украинских шрифтов и отказаться от использования российских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МКИП по итогам заседания Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики.

"Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения и заменить их на украинские. У нас есть символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка", – подчеркнул в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Верховная Рада планирует отказаться от использования в своих внутренних документах шрифта "Ижица" и производных от него.

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На его смену в проекте постановления ВР предложено ввести дизайнерский шрифт "Воля", который разработала украинский шрифтовой дизайнер Марчела Можина на базе литерации главного художника УПА Нила Хасевича.

Минкульт планирует создать банк украинских шрифтов, чтобы отказаться от российских 01

Шрифт "Воля"

"Письменность как составляющая языка является одним из элементов национальной идентичности. В Украине давно действует запрет на использование русского языка в документации, поэтому стоит избавиться и от российской системы глифов, то есть шрифтов. МКИП запланировал проведение отбора и формирования банка уникальных украинских шрифтов", - отметил Карандеев .

По его словам, украинский шрифт должен быть узнаваем, иметь историческую подоплеку, графически отличаться от других кириллических шрифтов и привлекать внимание. Он должен соответствовать параметрам инклюзии и быть легким в восприятии всеми категориями граждан. Также следует учесть возможность технической интеграции шрифта в цифровую среду.

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В МКИП отметили, что к работе в этом направлении привлечены представители профильных учреждений, таких как Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука, а также представители художественной среды, специализирующиеся на разработке шрифтов: Виталий Шостя, Дмитрий Стадниченко, Василий Чебанык, Андрей Шевченко, Богдан Гдаль, Кирилл Ткачев, Виктор Харик, Евгений Садко и другие.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Такі речі не робляться "кулуарно" чи "кавалерійським наскоком" Хай створять проекти та їх опублікують Обов"язкове надання обгрунтування : чому даний шрифт відповідає критеріям і є "впізнаваним, нести історичне підґрунтя, графічно вирізнятися серед інших кириличних шрифтів та привертати увагу. Він має відповідати параметрам інклюзії та бути легким для сприйняття усіма категоріями громадян. Також слід врахувати можливість технічної інтеграції шрифту в цифрове середовище."
    А потім (після обговорення людьми) комісія з фахівців відповідного профілю (з урахуванням думки суспільства) прийме рішення Бо все одно це питання не таке й "нагальне" і розтягнеться на кілька років (одна підготовка вчителів чого варта)
  • Small Jerboa
    Усі шрифти "російського походження" просто ВКРАДЕНІ АНГЛІЙСЬКІ!
    Що від них відмовлятися?
    Просто використовувати стандартні UNICODE шрифти.
  • Семен Непийпиво
    Гаразд, не буту тут традиційно стогнати "не на часі", як подекуди робить дехто, нехай, потрібно. Але....
    1. А хто така " українська шрифтова дизайнерка Марчела Можина", що розроблений нею шрифт вводиться для всієї країни? Був якийсь конкурс дизайнерів, на розробку? І це сама талановита з них представила свою роботу? Було голосування в Дії?
    2. З документів сайті сайті ВР - вжити заходів щодо припинення використання шрифтів російського походження, зокрема давньослов'янського шрифту «Іжиця» та похідних від нього, тобто те, про що обережно кажуть деякі люди - нам "продають" , що історія України іже з 1991р. А все інше ми залишаємо Росії. І в даному випадку, давньослов'янські шрифти ми теж даруємо московітам, які квакали на болотах, коли ми мали вже свою давньослов'янську державу. Україна - щедра душа.
    P.S. А мені подобається шрифт «Бандера Pro», розроблений в 2014, Андрієм Шевченком, десь з 2015 я використовую його. І роблю це без усіляких законів.
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