Минкульт планирует создать банк украинских шрифтов, чтобы отказаться от российских

Министерство культуры и информационной политики намерено создать банк украинских шрифтов и отказаться от использования российских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МКИП по итогам заседания Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики.

"Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения и заменить их на украинские. У нас есть символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка", – подчеркнул в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Верховная Рада планирует отказаться от использования в своих внутренних документах шрифта "Ижица" и производных от него.

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На его смену в проекте постановления ВР предложено ввести дизайнерский шрифт "Воля", который разработала украинский шрифтовой дизайнер Марчела Можина на базе литерации главного художника УПА Нила Хасевича.

Шрифт "Воля"

"Письменность как составляющая языка является одним из элементов национальной идентичности. В Украине давно действует запрет на использование русского языка в документации, поэтому стоит избавиться и от российской системы глифов, то есть шрифтов. МКИП запланировал проведение отбора и формирования банка уникальных украинских шрифтов", - отметил Карандеев .

По его словам, украинский шрифт должен быть узнаваем, иметь историческую подоплеку, графически отличаться от других кириллических шрифтов и привлекать внимание. Он должен соответствовать параметрам инклюзии и быть легким в восприятии всеми категориями граждан. Также следует учесть возможность технической интеграции шрифта в цифровую среду.

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В МКИП отметили, что к работе в этом направлении привлечены представители профильных учреждений, таких как Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука, а также представители художественной среды, специализирующиеся на разработке шрифтов: Виталий Шостя, Дмитрий Стадниченко, Василий Чебанык, Андрей Шевченко, Богдан Гдаль, Кирилл Ткачев, Виктор Харик, Евгений Садко и другие.