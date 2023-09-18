Украина получит новый пакет помощи, но решение по Taurus еще не принято, - Писториус
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы поставляем дополнительные боеприпасы - взрывные, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы - это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонной борьбе с жестокой агрессивной войной", - заявил он.
Министр добавил, что Германия поможет Украине защищенной техникой и системами разминирования.
"Но мы не забываем и о приближении зимы: мы отправим не только одежду, но и электро- и теплогенераторы. В общей сложности, пакет будет стоить 400 млн евро", - заявил Писториус.
На вопрос о ракете Taurus он ответил следующее: "Это обязанность всего федерального правительства - очень тщательно взвешивать, какое оружие мы предоставляем. Необходимо прояснить различные политические, правовые, военные и технические аспекты. Это нелегко. Правительство еще не решило, пришлет ли крылатые ракеты Taurus".