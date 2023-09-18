Зеленский поздравил украинцев-победителей "Игр непокоренных"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих-участников "Игр непокоренных".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента, размещенное в понедельник в телеграм-канале.

"Я искренне поздравляю всех вас с возвращением на родную землю, с возвращением и с победами, с отличными результатами. В этом году на "Играх непокоренных" наша сборная завоевала медали во многих дисциплинах. 34 медали разного сорта, где золото, серебро и бронза доказывают непоколебимость" украинского духа и прочность вашего характера, который сильнее любых обстоятельств", - отметил глава страны.

"Вы для всех - пример сверхволи, и это вдохновляет, это заряжает, это показывает всему миру, а Украине позволяет знать и не забывать, что из "непокоренных" рождаются нации, и благодаря "непокоренным" нации выдерживают и побеждают", - сказал Зеленский.

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