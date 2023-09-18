Фонд госимущества запустил сайт с перечнем санкционных активов

Офис цифровой трансформации ФГИУ запустил сайт, содержащий перечень всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление Фонда.

Об этом сообщили в пресс-центре Фонда государственного имущества Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В реестре уже размещены 136 санкционных активов, среди них - имущество Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, Владимира Сальдо, Сергея Цекова, президента-беглеца Виктора Януковича и др. В дальнейшем арестованное имущество будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro. где каждый желающий в режиме реального времени сможет следить за ходом аукциона", - говорится в сообщении.

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Как отметил первый заместитель председателя ФГИУ Денис Шугалий, цель реестра – информирование украинской общественности и иностранных партнеров о положении дел со всеми конфискованными активами, находящимися в управлении Фонда.

"Команда ФГИУ неустанно работает над получением нового опыта по вопросам розыска, замораживания и эффективного управления санкционным имуществом. Ведь в дальнейшем перечень арестованных активов на сайте увеличится. Уже в ближайшее время ожидаем передачу еще около 500 объектов российских олигархов и украинских коллаборантов", - в пресс-центре ФГИУ.

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