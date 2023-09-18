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Оккупанты проводят в Крыму обыски из-за атаки на судоремонтный завод в Севастополе

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Оккупанты проводят в Крыму обыски из-за атаки на судоремонтный завод в Севастополе
Российская оккупационная администрация в Крыму отреагировала на украинский удар по судоремонтному заводу в Севастополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства президента в АРК.

"В оккупированном Крыму прошли обыски у жителей, которые якобы могут быть причастны к событиям на судоремонтном заводе 13 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме незаконных обысков, оккупанты проводят допросы жителей, которым выдвигают абсурдные обвинения в ночной атаке на "Севморзавод".

Напомним, утром 13 сентября многочисленные ракеты ударили по судостроительному заводу "Севморзавод" в составе военно-морской базы Черноморского флота России в Севастополе. Десантный корабль "Минск" и подлодка типа "Кило 636.3" "Ростов-на-Дону" были поражены во время ремонта в сухих доках.

Топ комментарии

  • Анатолий Воробей 96773614
    Хоч проводь, хоч не проводь, а зйо...и з українського Криму прийдеться обов'язково.
  • Бандерівець
    Треба вислати чоловіку - сєпару моєї сестри з Криму СМС.

    "Дякую, Діма, за коригування вогню і інформацію по розміщенню військових частин і кораблів! Скинув тобі криптовалютою на твій гаманець"
  • Danger Zone
    Шо, невже Порошенко?
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