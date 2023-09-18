Зеленский и президент Бразилии Лула да Силва встретятся в Нью-Йорке, - The Guardian

В среду, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проведут встречу в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Лула да Силва разозлил некоторых западных лидеров, поддерживающих борьбу Украины против России, своим отказом занять четкую позицию по отношению к войне.

Лула да Силва попытался позиционировать себя как потенциального мирного посредника между Украиной и РФ, утверждая, что "некоторые страны должны оставаться нейтральными, если нужно достичь мира".

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