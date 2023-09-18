Если предложенная Киевом система ограничений агроэкспорта из Украины будет работать, Словакия отменит запрет на импорт зерна

Предложенная Украиной система гарантий контроля экспорта зерновых нуждается в тестировании. Если она покажет себя как эффективная, Словакия отменит свой запрет на импорт агропродукции.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Еврокомиссии и Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что принятый Словакией односторонний запрет на импорт украинских сельхозпродуктов был "естественной реакцией по защите национального рынка от чрезмерного импорта товаров из Украины" и реакцией на отмену Европейской Комиссией ограничительных мер.

"Украина сегодня сделала сюрприз в виде некоторых гарантий контроля над импортом зерна на основе лицензий. Думаю, это (презентацию намерений о введении Украиной контроля импорта – ИФ-У) нужно было прислать заблаговременно. Европейская Комиссия должна была сделать какой-то переходной период, чтобы мы могли протестировать эту систему, проверить, эффективна ли она и является ли гарантией предупреждения бесконтрольности импорта", - считает Биреш.

Он добавил, что Словакия продолжит односторонний запрет на импорт украинского зерна до тех пор, пока не будет оценена система гарантий со стороны Украины. Министерство сельского хозяйства Словакии также приступит к изучению действия украинских гарантий на национальном уровне во взаимодействии с финансовым управлением и таможней.

"Мы подготовим всю логистику к проверке. На это уйдет, может быть, месяц, возможно, два месяца, ведь даже там условия какого-либо взаимного подтверждения и принятия решений варьируются от пяти дней до месяца. Это означает, что каждый импортер, получивший лицензию от украинской стороны, должен получить подтверждение от словацкой стороны", - объяснил Биреш.

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"Мы всегда ожидали, что Украина даст этому проекту гарантию. Мы (Польша, Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия. - Ред.) проведем встречу, затем проконсультируемся, позже выразим мнение. Ведь существует определенная система разногласий, какая именно система будет использоваться между украинской и словацкой сторонами, в частности на границах. Есть ли гарантии, что это зерно куда-то не ускользнет", - пояснил он и добавил, что Словакия рассчитывала на проведение консультаций с пятью странами-членами, проверку работы системы гарантий, создание переходного периода, и впоследствии Словакия будет готова к возобновлению импорта из Украины.

Биреш заверил, что введенные односторонние меры не повлияют на транзит украинских агротоваров "коридорами солидарности". Он сослался на информацию еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, который проинформировал Европейскую комиссию о том, что введенные ограничительные меры, применявшиеся в пяти прифронтовых странах, не ограничили транзит товаров из Украины. За последние пять месяцев они даже увеличились.

Комментируя поданный Украиной иск во Всемирную торговую организацию, словацкий министр выразил удивление скоростью действий Украины.

"Признаюсь, иск меня удивил и, в особенности, скорость процедуры. Но мы не изменим свою позицию на это время, если не будет гарантий (контроля импорта украинского зерна. - Ред.). Мы также можем сообщить ВТО о наших причинах и опасениях", - отметил Биреш.

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Как сообщалось, 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до пяти соседних с Украиной стран ЕС.

После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступили Венгрия и Словакия.

Польские СМИ сообщали, что эти три страны также отвергли план Киева по контролю над агроимпортом.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

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