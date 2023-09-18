В течение 18 сентября россияне 37 раз обстреляли Сумщину – зафиксирован 171 взрыв, - ОВА

В течение дня российские войска совершили 37 обстрелов приграничья. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Великописаревская, Глуховская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, были обстреляны:

- Великописаревская громада: враг бил из минометов (24 взрыва), из СПГ (13 взрывов) и артиллерии (21 взрыв).

- Краснопольская громада: произведен артиллерийский обстрел (6 взрывов) и обстрел из минометов (7 взрывов). Кроме того, вражеским БпЛА произведен сброс 1 снаряда ВОГ.

- Глуховская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

- Эсманская громада: были минометные обстрелы (3 взрыва).

- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (21 взрыв).

- Середино-Будская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады. Также были обстрелы из артиллерии (10 взрывов).

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– Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (6 взрывов).

- Белопольская громада: совершены обстрелы из минометов (10 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).

- Хотинская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (15 взрывов) и обстрелы из минометов (5 взрывов). Кроме того, вражеским БпЛА произведен сброс 3-х снарядов ВОГ.