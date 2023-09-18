В течение 18 сентября россияне 37 раз обстреляли Сумщину – зафиксирован 171 взрыв, - ОВА
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, были обстреляны:
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (24 взрыва), из СПГ (13 взрывов) и артиллерии (21 взрыв).
- Краснопольская громада: произведен артиллерийский обстрел (6 взрывов) и обстрел из минометов (7 взрывов). Кроме того, вражеским БпЛА произведен сброс 1 снаряда ВОГ.
- Глуховская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
- Эсманская громада: были минометные обстрелы (3 взрыва).
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (21 взрыв).
- Середино-Будская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады. Также были обстрелы из артиллерии (10 взрывов).
– Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (6 взрывов).
- Белопольская громада: совершены обстрелы из минометов (10 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).
- Хотинская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (15 взрывов) и обстрелы из минометов (5 взрывов). Кроме того, вражеским БпЛА произведен сброс 3-х снарядов ВОГ.