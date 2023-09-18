Гутерриш и президенты стран Балтии обсудили экспорт украинского зерна
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения в соцсетях президентов стран Балтии.
Президент Эстонии Алар Карис отметил, что на встрече с генсеком ООН сфокусировался на вопросе о том, как обеспечить доставку украинского зерна в те страны, которым без него грозит голод.
"Россия начала эту войну, и потому мир оказался в такой ситуации и народы страдают", – написал он.
Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что "проблемы с поставкой продовольствия начались из-за агрессии России, а не санкций ЕС".
"Президенты стран Балтии встретились с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, мы обсудили ответственность России за преступление агрессии против Украины, гибридную войну Лукашенко против Европы с использованием миграции как оружия, экспорт украинского зерна через Балтию, а также порты Латвии", – написал президент Латвии Эдгар Ринкевич в твиттере.