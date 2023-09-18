Британия обязала российских дипломатов сообщать о поездках по территории страны

Великобритания обязала российских дипломатов сообщать о своих поездках по территории Соединенного Королевства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил государственный министр по вопросам Европы МИД Великобритании Лео Докерти.

"В ответ на решение России ввести требования относительно сообщения о поездках британских дипломатов в России мы ввели соответствующие ответные требования относительно сообщения о поездках российских дипломатов, аккредитованных в посольстве России в Лондоне и генеральном консульстве в Эдинбурге", – говорится в письменном ответе на вопросы члена парламента Великобритании Танманджита Сингха Дхеси.

По словам Докерти, решение Лондона соответствует концепции взаимности, предусмотренной Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Читайте также: Нового посла Германии в РФ Ламбсдорфа встретили в Москве обвинениями в недружественной политике