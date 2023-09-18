На Таврическом направлении потери врага за сутки составляют более 300 человек, - Тарнавский

Потери россиян на Таврическом направлении ранеными, убитыми и пленными составляют 313. Также ВСУ ликвидировали 31 единицу вражеской техники.

Об этом сообщил в телеграме командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Наши воины идут вперед", – отметил он и добавил, что в течение суток на этом направлении украинская артиллерия выполнила 1090 огневых задач.

Потери врага в сутки составляют 313 человек: 135 захватчиков ликвидированы, 177 ранены, один пленный.

Также на этом участке фронта в сутки уничтожена 31 единица военной техники россиян, а именно: две боевые бронемашины, четыре артиллерийские системы и минометы, средство противовоздушной обороны, противотанковый ракетный комплекс, восемь единиц автомобильной и две единицы специальной техники и 13 беспилотников. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и еще один важный объект врага.

Российские захватчики на Таврическом направлении за минувшие сутки атаковали позиции Сил обороны в общей сложности 26 раз, также совершили 665 обстрелов и 18 авиационных ударов.

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