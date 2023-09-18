Создана петиция о награждении "Крестом боевых заслуг" (посмертно) Чирченко Сергея, ст. лейтенанта, заместителя командира роты А 4741

На сайте Офиса президента зарегистрирована петиция о награждении "Крестом боевых заслуг" (посмертно) Чирченко Сергея, ст. лейтенанта, заместителя командира 2-й механизированной роты 1-го батальона 23-й механизированной бригады (позывной "Одесса") А 4741 за выдающуюся личную храбрость и отвагу при выполнении боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст петиции размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, в июле 1998 г. Сергей закончил обучение в Одесском институте сухопутных войск по специальности "Колесные и гусеничные транспортные средства", специализация "Артиллерийское вооружение". С сентября 1998 года проходил военную службу в должности командира взвода по ремонту вооружения в воинской части А1729 в г. Запорожье. Уволился из рядов ВСУ в 2001 году по семейным обстоятельствам.

"25.02.2022 года в добровольном порядке был отнесен к спискам воинской части А7038, но 04.03.2022 был призван Шевченковским районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки г. Запорожья на должность офицера отделения военного учета и бронирования сержантов и солдат. 20.01.2023 Чирченко С.Ю. назначен приказом на должность заместителя командира механизированной роты механизированного батальона воинской части А 4741", - говорится в петиции.

15 июня 2023 года, достойно выполняя свой военный долг и оставаясь верным военной присяге, ведя за собой ребят для разминирования территории, в результате вражеских обстрелов погиб как Герой вблизи н.п. Левадное Запорожской области.

"Господин Президент, я прошу присвоить моему мужу, Чирченко Сергею Юрьевичу, орден "Крест боевых заслуг" и почтить память о нем", - обратилась супруга Чирченко к президенту.

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