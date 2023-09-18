Зеленский прибыл в США: запланировано участие в мероприятиях ООН, встреча с Байденом и американским бизнесом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где планирует принять участие в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН, встретиться с президентом США и американскими чиновниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего – поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам.

Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи.

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Территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН.

В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - говорится в сообщении.

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