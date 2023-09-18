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Зеленский прибыл в США: запланировано участие в мероприятиях ООН, встреча с Байденом и американским бизнесом

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Зеленский прибыл в США: запланировано участие в мероприятиях ООН, встреча с Байденом и американским бизнесом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где планирует принять участие в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН, встретиться с президентом США и американскими чиновниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего – поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам.
Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи.

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Территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН.

В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    - А пам"ятаєш. як ти на мене кримінальну справу заводив у січні 2021, одразу після моєї інавгурації?
    - Дядя Байден, то нє я, то всьо Андрєйбарісавіч, я шо, я тока тєксти по суфльору читаю. Ну, на піанінє єщьо магу ...
    - Так люди обирали ж, бляха-муха, не Андрєбарісича, а тебе.
    - Та ото ж...
  • Al Makarski 2c9b4528
    "Прастой парєнь із народа" виявився корупціонером, що накрав 600 млн. доларів



    Чи пожертвував ЗЕлений кондом хоч одну копійку з цих 600 млн. баксів на ЗСУ?
    Та воно вдавиться швидше, гнида.
  • Сірий
    Там проведуть з ним виховну роботу
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