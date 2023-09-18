В Харькове раздаются взрывы (обновлено)

Оккупанты обстреливают Харьков, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях!" – написал он.

В свою очередь в Воздушных силах сообщили: "Харьковская область - применение баллистического вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

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Как отметил мэр Игорь Терехов, по предварительной информации, под ударом находится центральная часть Харькова.

Позже Терехов сообщил, что есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города.