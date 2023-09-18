В шести областях угроза баллистики, - Воздушные силы

Есть угроза ударов баллистическими ракетами в шести областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая – угроза баллистики!" - говорится в сообщении.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. В Харькове местные власти подтвердили информацию о взрывах.

Воздушные силы также предупредили, что враг совершил пуски дронов-камикадзе Shahed.

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