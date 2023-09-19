Украина подала иски в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской агропродукции

Согласно Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров. Предпринятые нами шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами", - отметила Свириденко.

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По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии отечественные экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоя, дополнительных затрат и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

"Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы, и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до пяти соседних с Украиной стран ЕС.

После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступили Венгрия и Словакия.

Польские СМИ сообщали, что эти три страны также отвергли план Киева по контролю над агроимпортом.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.