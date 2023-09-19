Польша не изменит решение о запрете импорта зерна из Украины: Жалоба в ВТО на нас не производит впечатления
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер.
"Мы придерживаемся своей позиции. Такая жалоба в ВТО на нас не производит впечатление, и мы не намерены отменять из-за этого введенного эмбарго", - сказал он.
Мюллер подчеркнул, что в правительстве Польши верят: "Наша позиция верна,она возникает из анализа экономической ситуации, а также международного законодательства и права ЕС".
В то же время представитель правительства заверил, что Польша продолжит поддерживать Украину в свете российской агрессии: "Мы поддерживаем Украину, но не может быть так, что если наши экономические или сельскохозяйственные интересы оказались под угрозой, то мы будем отступать перед моральным или правовым давлением, как в этом случае ".
Как сообщалось, 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран ЕС.
После этого Польша ввела собственный запрет. Так же поступили Венгрия и Словакия.
Польские СМИ сообщали, что эти три страны также отвергли план Киева по контролю над агроимпортом.
В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.