Польша не изменит решение о запрете импорта зерна из Украины: Жалоба в ВТО на нас не производит впечатления

Несмотря на иск Украины во Всемирную торговую организацию Польша не намерена менять свое решение относительно запрета импорта украинского зерна.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер.

"Мы придерживаемся своей позиции. Такая жалоба в ВТО на нас не производит впечатление, и мы не намерены отменять из-за этого введенного эмбарго", - сказал он.

Мюллер подчеркнул, что в правительстве Польши верят: "Наша позиция верна,она возникает из анализа экономической ситуации, а также международного законодательства и права ЕС".

В то же время представитель правительства заверил, что Польша продолжит поддерживать Украину в свете российской агрессии: "Мы поддерживаем Украину, но не может быть так, что если наши экономические или сельскохозяйственные интересы оказались под угрозой, то мы будем отступать перед моральным или правовым давлением, как в этом случае ".

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Как сообщалось, 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран ЕС.

После этого Польша ввела собственный запрет. Так же поступили Венгрия и Словакия.

Польские СМИ сообщали, что эти три страны также отвергли план Киева по контролю над агроимпортом.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.