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Польша не изменит решение о запрете импорта зерна из Украины: Жалоба в ВТО на нас не производит впечатления

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Польша не изменит решение о запрете импорта зерна из Украины: Жалоба в ВТО на нас не производит впечатления
Несмотря на иск Украины во Всемирную торговую организацию Польша не намерена менять свое решение относительно запрета импорта украинского зерна.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер.

"Мы придерживаемся своей позиции. Такая жалоба в ВТО на нас не производит впечатление, и мы не намерены отменять из-за этого введенного эмбарго", - сказал он.

Мюллер подчеркнул, что в правительстве Польши верят: "Наша позиция верна,она возникает из анализа экономической ситуации, а также международного законодательства и права ЕС".

В то же время представитель правительства заверил, что Польша продолжит поддерживать Украину в свете российской агрессии: "Мы поддерживаем Украину, но не может быть так, что если наши экономические или сельскохозяйственные интересы оказались под угрозой, то мы будем отступать перед моральным или правовым давлением, как в этом случае ".

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Как сообщалось, 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран ЕС.

После этого Польша ввела собственный запрет. Так же поступили Венгрия и Словакия.

Польские СМИ сообщали, что эти три страны также отвергли план Киева по контролю над агроимпортом.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

Топ комментарии

  • Danger Zone
    Торгівля то вільна. Але вона не для хитрожопих українців. У контрактах на поставки зернових Польща йшла транзитною терріторією. Що зробили хітрожопі - вони не виповнили умов контракту і стали продавати продовольчу пшеницю по ціні фуражної одразу після перетену кордону з Польщею. Потім ще подали документи на повернення ПДВ. Зекономили на транспортних. Перетворили збалансований ринок зернових у всіх сусідьніх країнах на хаос. Та нахер такі кандидати взагалі потрібні в ЕС. В основному Україна експортувала зернові морем - а тут невідомо яким компашкам дали можливість експортувати - ну от і результат хитрожопості. Правильно все сусіди роблять. Ці придурки щей в суд подали замість того щоб розібратись з українскими зажопніками. Ціна української жадібності - ні чого особистого - хоча тут цілком особистості.
  • Rino Rino
    В Румунії теж вибори? а в Словаччині? а в Болгарії теж вибори? ці країни теж на заклики своїх місцевих фермерів заборонили ввезення до себе української агропродукції. справа ж по факту не у виборах. про мадярів навіть не пишу, бо там все зрозуміло з тими орбанятами... тут потрібно розбиратись фахово і не сратись із сусідами. ми ж ще поки не в ЄС, де вся торгівля аграрною продукцією розподіляється квотами між країнами-членами ЄС. Левова частка нашого агроекспорту йшла у країни Азії та Африки. а оскільки зараз ми не можемо експортувати морем свою продукцію, то варто грамотно проговорити весь маршрут транзиту нашої агропродукції до портів у Польщі, Румунії, Болгарії, Хорватії і проробити дієві механізми, щоб наша продукція йшла до портів у цих країнах і далі на експорт і не осідала через місцевих і наших бариг на їхніх внутрішніх ринках і не ламала їм цін на їхніх внутрішніх ринках.
  • адвокат офіс
    Україна - конкурент Польщі. Якби народ 30 років не обирав злодіїв Україна була б зараз економічно потужніша від Польщі
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