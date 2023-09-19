Враг атаковал Львов "Шахедами", горит крыша промышленного склада, из-под завалов достали двух человек (обновлено)
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
"В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место. Работаем по протоколу", - отмечал он.
"В результате атаки горит крыша промышленного склада в одном из районов Львова. На складе из-под обломков достали мужчину. Оперативные работы продолжаются. То есть пока известно об одном человеке, который пострадал в результате атаки", - впоследствии добавил он.
"Угроза миновала. По уточненным данным, из-под завалов во Львове достали двух человек - женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии. Больше информации впоследствии. Спасибо нашей Противовоздушной Обороне. Она сегодня достойно приняла очень сложный вызов", – отметил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Позже Козицкий уточнил, что пострадавший госпитализирован в состоянии средней сложности. Женщина, которая была на месте удара, в госпитализации не нуждалась.
Около 5 часов Воздушные силы информировали об угрозе ударных БПЛА.
"Ударные БПЛА - в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковской области, Хмельнитчины. Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!", - предостерегали ПС.