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Решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято, продолжаются дискуссии, - Кирби

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Решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято, продолжаются дискуссии, - Кирби
В Белом доме сейчас ведутся дискуссии о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. Решение на данный момент еще не принято.

Об этом Telegraph заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кирби отметил, что в Соединенных Штатах ведется долгая дискуссия о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, и эта дискуссия продолжается.

"Президент не сказал, что сделает это, но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы, министерство обороны, государственный департамент, Совет национальной безопасности рассмотрели вопросы ATACMS. Они не снимаются со стола", - заявил представитель Белого дома.

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Топ комментарии

  • Inna vid
    Нічого, ми почекаємо. Нас не всіх ще вбили.
  • ॐ Серж ॐ
    а що план щодо утилізації українців ще не виконано....
    наче хворого на крапельницю посадили і чекають😒😡😒
    як Завжди немає слів
    Одні матюки в голові
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    за цей час поки вони розглядають лохи в Україні вже виконали б 3 (три) Будапештські меморандуми
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