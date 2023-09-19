Решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято, продолжаются дискуссии, - Кирби

В Белом доме сейчас ведутся дискуссии о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. Решение на данный момент еще не принято.

Об этом Telegraph заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кирби отметил, что в Соединенных Штатах ведется долгая дискуссия о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, и эта дискуссия продолжается.

"Президент не сказал, что сделает это, но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы, министерство обороны, государственный департамент, Совет национальной безопасности рассмотрели вопросы ATACMS. Они не снимаются со стола", - заявил представитель Белого дома.

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