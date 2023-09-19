Враг безуспешно наступал около Клещиевки, Марьинки и Работино. За сутки - 35 боестолкновений, - Генштаб

Начались 573-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, за минувшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 "шахедов" противника. К сожалению, в результате таких террористических действий Кремля есть раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

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"За минувшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Авиационным ударам подверглись Берестово, Копанки, Шейковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новосадово, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Работино Запорожской области; Веселое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Генштаб информирует, что на Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

"В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за минувшие сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Работино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

"Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов российской федерации на временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики российской федерации для усиления охраны и обороны указанного объекта", – добавляют в Генштабе.

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За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.