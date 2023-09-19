Главы МИД стран ЕС проведут выездное заседание в Киеве, - Боррель

Для обсуждения вопросов безопасности Совет министров стран ЕС по иностранным делам проведет выездное заседание в Киеве, на котором на месте ознакомится с ситуацией в Украине.

Об этом на брифинге заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В обсуждении наших двусторонних отношений с Украиной мы посвятили нашу дискуссию безопасности. В частности, на этом Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира, который я предложил на рассмотрение министров в Толедо, мы будем продолжать обсуждать это. Я могу сообщить, что мы проведем встречу министров иностранных дел в Киеве уже в ближайшее время", - заявил Боррель.

Он также подчеркнул, что в целях безопасности пока не может называть конкретные даты, но, по его словам, встреча в Киеве состоится в ближайшее время.

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