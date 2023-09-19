Байден хочет услышать от Зеленского его оценку обстановки на поле боя в Украине, - Кирби

Президент США Джо Байден ожидает встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы услышать от него лично о ситуации в Украине, в частности, о прогрессе в контрнаступлении Сил обороны.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент (Байден. - Ред.) с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают - своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", - отметил Кирби.

Кроме того, по словам Кирби, Байден хочет заверить Зеленского: когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться.

Кирби также подчеркнул, что встреча в Белом доме будет проходить в "критически важное время". Он напомнил, что ВСУ продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгоям, таким как КНДР, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины, в частности в формате "Рамштайн".

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Представитель Белого дома подтвердил, что президент Украины во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США: "Для членов Конгресса важно услышать от Президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден".