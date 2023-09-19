Рашисты били по Никополю и Марганецкой громаде, в результате взрыва в Кривом Роге горело многоэтажное здание. ФОТОрепортаж

Враг продолжает наносить удары по территории Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с вечера агрессор еще дважды целил по Никопольщине. Накрывал артиллерийским огнем сам Никополь и Марганецкую громаду.

Ранен 71-летний мужчина. Он находится в больнице, в состоянии средней тяжести. Повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка и гараж. Изуродована линия электропередач и газопровод.









Читайте: Над Днепропетровщиной сбит вражеский дрон, еще один попал по Марганецкой громаде

"Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания начало гореть многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов", - говорится в сообщении.

Уже утром над областью наши защитники сбили вражеский БПЛА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 19 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел взрыв.