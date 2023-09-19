Зеленский об участии Лаврова в мероприятиях Совбеза ООН: Не мы выбирали этот формат
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ООН сама определяет формат своих мер. Пока Украина не может влиять на то, будет ли Россия участвовать в заседании.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Президент Украины отметил, что ООН сама определяет формат своих мероприятий.
Говоря о заседании Совбеза ООН относительно Украины, на котором будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров, Зеленский отметил: "Не мы выбирали этот формат, если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".