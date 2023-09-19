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Зеленский об участии Лаврова в мероприятиях Совбеза ООН: Не мы выбирали этот формат

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Зеленский об участии Лаврова в мероприятиях Совбеза ООН: Не мы выбирали этот формат
ООН сама определяет формат своих мер. Пока Украина не может влиять на то, будет ли Россия участвовать в заседании.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент Украины отметил, что ООН сама определяет формат своих мероприятий.

Говоря о заседании Совбеза ООН относительно Украины, на котором будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров, Зеленский отметил: "Не мы выбирали этот формат, если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".

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  • IgorYakovlevich
    Один римський імператор увів свого коня у склад Сенату, і всі сенатори з це проголосували.
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    Ну а як же без коня -- світ повинен почути дурість рашки -- вік би іх не знати
  • Анатолий Панасюк 108fa02f
    Та цьому коню вже місце в скотомогильнику, засмердівся.
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