Общие боевые потери РФ с начала войны – около 273 460 человек (+520 за сутки), 4 628 танков, 6 062 артсистемы, 8 851 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
10 69710
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 273 460 російських загарбників.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 273 460 (+520) человек,
танков - 4628 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед,
артиллерийских систем - 6062 (+35) ед,
РСЗО - 778 (+2) ед,
средства ПВО - 526 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15),
крылатые ракеты – 1479 (+17),
корабли /катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 8601 (+30) ед,
специальная техника – 903 (+2).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.