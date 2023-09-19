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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 273 460 человек (+520 за сутки), 4 628 танков, 6 062 артсистемы, 8 851 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 273 460 російських загарбників.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 273 460 (+520) человек,

танков - 4628 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед,

артиллерийских систем - 6062 (+35) ед,

РСЗО - 778 (+2) ед,

средства ПВО - 526 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15),

крылатые ракеты – 1479 (+17),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8601 (+30) ед,

специальная техника – 903 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 273 460 человек (+520 за сутки), 4 628 танков, 6 062 артсистемы, 8 851 бронированная машина 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Топ комментарии

  • MyronMaG mm
    Арта 35+2
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3495 день москальсько-української війни.
    92!! одиниці техніки та 520!! чумардосів.
    Арта 37!!, броня 22!!, логістика 30!!
    Відбиті чергові хвилі лайна з неба.
    Рахунок ППО спецтехніка 1 - 2.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 273 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
  • Vitaliy Kasenkov
    Арта да, як з травня почала набирати оберти 546 стволів за місяць, так і не збавляє 667/689/691 і на сьогодні з початку вересня вже 555 стволів плюс рективна ще 39 одиниць.
    Але мене більше цікавлять перегони ББМ-Авто. На початок літа співвідношення 7462-6230 у ББМ відрив 1232 одиниці. На початок осені 8604-7976 відрив 628 од. На сьогодні 8851-8601 лише 250 одиниць. Все йде до того що в перших числах жовтня вип'ємо по чарці за ювілярів.
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