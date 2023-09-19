Враг нанес 3 ракетных удара по Харькову, горело нежилое здание
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тип ракет устанавливается. В результате обстрела возник пожар нежилого здания. Без пострадавших.
"В течение суток по области авиационным ударам подверглись Берестово Купянского района, Копанки и Шейковка Изюмского района. Под артиллерийским огнем оказались более 16 населенных пунктов области, в частности Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка", – говорится в сообщении.
- В 10.30 в г. Волчанск Чугуевского района в результате вражеского артобстрела повреждены помещения детского сада, забор, детская площадка, электросети. Без пострадавших.
- В 19:00 в Волчанске на территории лесного хозяйства в результате обстрела оккупантов горел настил на площади 300 м2.
В течение суток пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ не зафиксировано.
"Взрывотехники ГСЧС за сутки обследовали 4,7 га территории области и обезвредили 92 взрывоопасных предмета. К работам привлекали 31 пиротехнический расчет ГСЧС - 157 человек и 63 единицы техники", - добавляет глава региона.
Накануне вечером сообщалось, что оккупанты обстреливают Харьков, в городе раздаются взрывы.