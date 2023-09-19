Телекомассоциации обратились в ВР по поводу нецелесообразности принятия законопроекта о противодействии фишингу: Некоторые органы будут указывать, какие ресурсы блокировать

Верховную Раду призывают не вносить изменения в законопроект 9250 о противодействии фишингу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорилось на заседании рабочей группы по обработке законопроекта №9250.

На заседании присутствовали ведущие телекомассоциации, такие как Украинская ассоциация операторов связи "Телас", "Телекоммуникационная палата Украины", Интернет-Ассоциация Украины, а также представители Нацкомиссии за госрегулирование электронщик коммуникаций и представители телекомоператоров и провайдеров.

Во время выступления представитель ЧАО "ВФ Украина" отметил важность системного подхода к механизму ограничения доступа к предоставлению электронных коммуникационных услуг, в частности ресурсов сети Интернет.

По его словам, последними изменениями в законодательство некоторые органы приобретают полномочия предоставлять указания по ограничению доступа к сетевым ресурсам, что разбалансирует законодательство, поэтому предложил, чтобы процедура ограничения доступа была единой для всех и внесена в ЗУ "Об электронных коммуникациях".

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Руководитель Телекомпалаты Попова отметила, что вопрос на период правового режима военного положения уже урегулирован, а кроме того есть Закон Украины "О защите информации в информационно-коммуникационных системах" и УКУ, а полномочия правоохранительных органов достаточно определены для привлечения правонарушителей к уголовной или административной ответственности . ЗУ "Об электронных коммуникациях" не должно регулировать несвойственные ему по предмету регулирования правоотношения, поэтому если есть мнение о недостаточной урегулированности вопроса, следует готовить законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О защите информации в информационно-коммуникационных системах" и УКУ, с учетом полномочий НБУ. Принимать законопроекты в предложенном виде нецелесообразно.

В то же время в Интернет ассоциации Украины отметили, что обращались в Комитет, чтобы решение о блокировании принималось в мирное время исключительно на основании решения суда.

Участники рабочей группы также заявили, что поскольку фишинг является по своей сути мошенническими действиями, то его дефиниция и ответственность за его совершение должны регулироваться уголовным законодательством, опираясь в частности на рекомендации FATF.

Информацию, обсужденную во время заседания, доведут до нардепов-членов Комитета по вопросам цифровой трансформации.

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