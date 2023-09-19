Уничтожены 27 из 30 ударных "Шахедов", по Кривому Рогу враг запустил ракету "Искандер-М", - Воздушные силы

В ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

"В результате боевой работы 27 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в ночь и под утро 19 сентября Воздушные силы информировали об угрозе ударных БпЛА

"Ударные БпЛА - в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковской области, Хмельнитчины. Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!", - предостерегали ПС.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал Львов "Шахедами", горит крыша промышленного склада. В Хмельницкой области тоже слышали взрывы, работала ПВО.

Также Цензор.НЕТ сообщал о взрыве в Кривом Роге.