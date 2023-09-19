"При закреплении в селе у нас был один погибший и несколько раненых - за это ответственна Анна Маляр", - комбат 3 ОШБр Кухарчук

Командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что, кроме увольнения Анны Маляр с должности замминистра обороны, должна быть и уголовная ответственность.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Маляр отправили в отставку. Ибо нех#й п#здеть. Если ты гражданский человек, которого в душе не #бет, что такое военное дело, и так уж случилось, что случайно попала на должность заместителя министра обороны, - будь тише воды, ниже травы. Я понимаю, что прикольно быть первоисточником в СМИ, когда тебя все цитируют, таким образом создавая иллюзорный фон твоей причастности, но предел есть всему.

Особенно когда это касается войны. В тот момент, когда враг не понимает, где находятся свои и чужие силы, происходит полная потеря им управления и продолжают поступать разные данные по ситуации на поле боя - очень важно сохранять информационную тишину.

Когда Маляр написала об освобожденной Андреевке - у врага не было четкого понимания потери населенного пункта. Противник не мог связаться с командирами батальонов, которые на тот момент были уже ликвидированы, и предполагал, что контроль за частью села остается у них", - говорится в сообщении.

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По словам Кухарчука, заявление Маляр дало оккупантам четко понять, что село полностью под контролем ВСУ. И после этого артиллерия противника начала бить уже не прицельно, а наносить огневое поражение по периметру всего населенного пункта.

"Кроме того, враг подключил фабы, а фабы - это п#зда. У 2-го механизированного батальона один погибший, у нас - раненые. За каждого из них ответственна Анна Маляр. Кроме увольнения должна быть уголовная ответственность за разглашение государственной тайны, общественное осуждение и тюрьма. Это стало бы хорошим примером для всех. Что ж… фундамент заложен", - подытожил комбат.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки Донецкой области. Однако впоследствии воины 3-й ОШБр отрицали эту информацию и назвали ее преждевременной.

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