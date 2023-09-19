Взрывы на Хмельнитчине: ПВО сбила "Шахеды", без пострадавших

Сегодня ночью над территорией Хмельнитчины во время воздушной тревоги силами ПВО были сбиты БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

Как отмечается, пострадавших нет. Информации о повреждении имущества в результате падения обломков пока нет.

Как сообщалось, в ночь и под утро 19 сентября Воздушные силы информировали об угрозе ударных БПЛА.

"Ударные БПЛА - в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковской области, Хмельнитчины. Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!" - предостерегали ПС.

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Позже стало известно, что враг атаковал Львов "Шахедами", горит крыша промышленного склада. В Хмельницкой области тоже слышали взрывы, работала ПВО.

Также Цензор.НЕТ сообщал о взрыве в Кривом Роге. В общей сложности, по данным Воздушных сил, уничтожены 27 из 30 ударных "Шахедов".