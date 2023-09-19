"Слуга народа" Гривко предлагает Раде мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию в обмен на уменьшение срока наказания, - законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером 10057, которым предусматривается уменьшение срока заключения осужденным, которые будут генерировать электроэнергию через велогенарационные установки.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Сергей Гривко, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу был зарегистрирован один из моих креативных законопроектов под номером 10057. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тыс заключенных генерировать электроэнергию через велогенарационные установки. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством Юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения", – отмечает автор законопроекта.

"Этим законопроектом показываю альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые можно имплементировать в активный спорт, спортивные залы и другие структуры. Было бы круто увидеть тренажерный зал, генерирующий электроэнергию. Чтобы создать что-то новое, нужно действовать решительно, настойчиво, креативно и иначе!" Все ресурсы ради победы! Теперь, слово за обществом!"- добавляет Гривко.

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