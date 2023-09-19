Россияне перебрасывают свежие силы в дельту Днепра на Херсонщине, - британская разведка

В низовьях Днепра на Херсонщине фиксируется активизация военных действий российских захватчиков.

Об этом говорится в разведке Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"В течение первой половины сентября 2023 года продолжались ожесточенные бои вокруг островов в низовьях Днепра в Херсонской области, где сейчас проходит линия фронта. Обе стороны начали рейды с группами на небольших лодках на острова и на противоположные берега реки", - говорится в сообщении.

По данным разведки, существует реальная возможность того, что российские операции в этом районе активизировались после того, как этот сектор перешел под ответственность вновь 40-го армейского корпуса.

"Количество задействованных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами, однако обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также позволяет отвлечь подразделения противника от интенсивных боевых действий в Запорожской и Донецкой областях", - добавили в разведке Великобритании.

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