Атака дронами на Львов: три попадания в промышленные склады, состояние пострадавшего средней тяжести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 19 сентября и длилась почти 2,5 часа, Львовщину атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед". Зафиксировано три попадания в промышленные склады во Львове.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации, в направлении региона летело 18 таких дронов. 15 из них были сбиты. Семь сбили прямо в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут измениться, информация уточняется.

К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших. Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Также на месте была женщина , в госпитализации не нуждалась", - говорится в сообщении.

Козицкий также отмечает, что на складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.

"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили. Огромная благодарность нашим Силам ПВО за то, что эти "шахеды" не унесли жизни и дома жителей области. Спасибо спасателям и правоохранителям, оперативно прибывшим на место событий и действуют очень слаженно", - резюмирует глава региона.

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Отметим, что ранее Козицкий сообщал о пострадавшем, находившемся в тяжелом состоянии.

Позже департамент коммуникаций МВД опубликовал фото последствий обстрела.

"Львов. Около 5 утра российские БпЛА атаковали город. Есть пострадавшие в результате падения обломков. Повреждены 3 складских здания с последующим возгоранием на площади 9 тыс. 450 м кв. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.













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Как сообщалось, в ночь и под утро 19 сентября Воздушные силы информировали об угрозе ударных БпЛА

"Ударные БпЛА - в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковской области, Хмельнитчины. Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!", - предостерегали ПС.

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Впоследствии стало известно, что враг атаковал Львов "Шахедами", горит крыша промышленного склада. В Хмельницкой области тоже слышали взрывы, работала ПВО.

Также Цензор.НЕТ сообщал о взрыве в Кривом Роге. В общей сложности, по данным Воздушных сил, уничтожены 27 из 30 ударных "Шахедов".