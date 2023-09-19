Министр обороны Болгарии Тагарев о найденном дроне со взрывчаткой: Не стоит думать, что эта война нас как-то минует

Найденный в болгарском городе Тюленово беспилотник со взрывчаткой связан с войной в Украине.

Об этом заявил министр обороны Тодор Тагарев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, можно точно предположить, что найденный дрон связан с войной, которую Россия ведет против Украины.

"У нас нет оснований думать, что эта война нас как-то обойдет. Да, риски для Болгарии существуют", - подчеркнул Тагарев.

Он объяснил, что это не редкий случай, а также подчеркнул, что расследование того, как дрон оказался в Болгарии, продолжается, добавив, что такого рода события происходят еженедельно и даже не раз в неделю.

"Болгарская армия держит мощности и кадры, чтобы иметь возможность реагировать на обнаружение неразорвавшихся боеприпасов. Как я уже говорил, его точно не обнаруживают радиолокационные станции – мы не знаем, когда и как он появился. Упал ли он в воду, или как-то иначе", - подытожил Тагарев.

Напомним, ранее в Болгарии выявлено часть беспилотника со взрывчаткой.

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