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Российскую информаторшу, шпионившую за перемещением техники ВСУ, задержали в Славянске, - СБУ

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Российскую информаторшу, шпионившую за перемещением техники ВСУ, задержали в Славянске, - СБУ
В Славянске задержана женщина, пытавшаяся выявить локации ВСУ и навести на них российские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе - задействованных в контрнаступлении под Бахмутом реактивных систем залпового огня. Чтобы отслеживать перемещение украинских войск, фигурантка обустроила в собственной квартире своеобразный "наблюдательный пункт".

Полученную информацию передавала на один из прокремлевских телеграм-каналов, который администрируют представители российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

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  • Colt
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