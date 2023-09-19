Российскую информаторшу, шпионившую за перемещением техники ВСУ, задержали в Славянске, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе - задействованных в контрнаступлении под Бахмутом реактивных систем залпового огня. Чтобы отслеживать перемещение украинских войск, фигурантка обустроила в собственной квартире своеобразный "наблюдательный пункт".
Полученную информацию передавала на один из прокремлевских телеграм-каналов, который администрируют представители российских спецслужб", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.