Атака дронами на Львов: под завалами обнаружили тело работника склада

В результате атаки вражеских дронов на Львов погиб мужчина, его тело обнаружили под завалами на складе.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть погибший из-за ночной атаки по Львову. Под завалами на складе обнаружили тело работника. Искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь и под утро 19 сентября Воздушные силы информировали об угрозе ударных БпЛА

"Ударные БпЛА - в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковской области, Хмельнитчины. Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!", - предостерегали ПС.

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Впоследствии стало известно, что враг атаковал Львов "Шахедами", горит крыша промышленного склада. В Хмельницкой области тоже слышали взрывы, работала ПВО.

Также Цензор.НЕТ сообщал о взрыве в Кривом Роге. В общей сложности, по данным Воздушных сил, уничтожены 27 из 30 ударных "Шахедов".