Новости

Атака дронами на Львов: под завалами обнаружили тело работника склада

5 64412
Атака дронами на Львов: под завалами обнаружили тело работника склада
В результате атаки вражеских дронов на Львов погиб мужчина, его тело обнаружили под завалами на складе.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть погибший из-за ночной атаки по Львову. Под завалами на складе обнаружили тело работника. Искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь и под утро 19 сентября Воздушные силы информировали об угрозе ударных БпЛА

"Ударные БпЛА - в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковской области, Хмельнитчины. Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!", - предостерегали ПС.

Читайте: Атака дронами на Львов: три попадания в промышленные склады, состояние пострадавшего средней тяжести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Впоследствии стало известно, что враг атаковал Львов "Шахедами", горит крыша промышленного склада. В Хмельницкой области тоже слышали взрывы, работала ПВО.

Также Цензор.НЕТ сообщал о взрыве в Кривом Роге. В общей сложности, по данным Воздушных сил, уничтожены 27 из 30 ударных "Шахедов".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Виктор Паплинский
    ️Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС, - мер Львова Андрій Садовий.

    Можу тільки уявити, скільки гуманітарної допомоги буде списане...
  • Slava Investor
    На московию такое тоже прилетит. И на много много лет вперед. Не расслабляйтесь, паскудники
  • Onufri Zagloba
    Садовий у ЛЬвові нічого не вирішує, як, власне, і всюди в Україні (крім Києва) обрана народом влада, яка вже вона є, усунена від реальної влади зеленими. Народ сам обрав монобільшість зеленої сволоти, до якої зараз долучилось і опзж, а монобільшість прийнряла "закони", за якими вся фактична влада, в тому числі розпорядження грошима від податків, належить "смотрящим" від так званих військово-цивільних адміністрацій. У Львівській області вся влада належить голові обласної "організації" слуг народу - Максиму Козицькому, який є одним з паханів клану Козицьких, де головним є його батько Зиновій Козицький. Цьому олігархічному клану належить фактично весь бізрнес не тільки у Львові, але і по Західній Україні. А ви кажете: Садовий. Він у них на побігушках, як і вся решта обласного "начальства"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости