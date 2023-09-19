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Война в Украине, возможно, продлится долгое время, - Эрдоган

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Война в Украине, возможно, продлится долгое время, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только лидеры Украины и РФ смогут сказать, сколько будет длиться война.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Я не могу назвать вам сроки окончания войны или сказать, как долго она продлится. Только лидеры обеих сторон смогут вам сказать об этом", - сказал Эрдоган.

По его словам, конфликт, возможно, продлится "долгое время".

При этом турецкий лидер выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.

"И господин Путин выступает за скорейшее прекращение этой войны", - сказал он, комментируя свои переговоры с российским диктатором.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    оце для турків вікно можливостей - можна роками допомагати рашкє обходити санкції та мати неабиякі прибутки...
  • Maksim Perepelitca
    "І пан Путін виступає за якнайшвидше припинення цієї війни", - сказав він, коментуючи свої переговори з російським диктатором. Джерело: https://censor.net/ua/n3444292
    Та шо ти кажеш !?
    То чому ж він не дає наказу своєму стаду - залишити територію України і повернутись у свої ***** . ?
  • Сірий
    Якийсь дурачок вже закінчив війну
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