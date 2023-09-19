Война в Украине, возможно, продлится долгое время, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только лидеры Украины и РФ смогут сказать, сколько будет длиться война.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Я не могу назвать вам сроки окончания войны или сказать, как долго она продлится. Только лидеры обеих сторон смогут вам сказать об этом", - сказал Эрдоган.

По его словам, конфликт, возможно, продлится "долгое время".

При этом турецкий лидер выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.

"И господин Путин выступает за скорейшее прекращение этой войны", - сказал он, комментируя свои переговоры с российским диктатором.

Читайте также: ЕС пытается отделиться от Турции, наши пути могут разойтись, - Эрдоган