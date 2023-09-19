За сутки оккупанты выпустили 430 снарядов по Херсонщине, 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения

За минувшие сутки россияне совершили 95 обстрелов Херсонщины, по Херсону выпустили 11 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. По городу Херсону враг выпустил 11 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания культуры в Бериславском районе, гаражного кооператива и предприятия в Херсоне.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения", - говорится в сообщении.

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