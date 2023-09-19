На атакованных оккупантами складах во Львове хранили гуманитарную помощь благотворительной миссии, - Садовый

На промышленных складах во Львове, на которых вспыхнул пожар в результате вражеской атаки дронами, хранили гуманитарную помощь.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается ликвидация последствий утренних прилетов по Львову. К сожалению, под завалами нашли погибшего мужчину, который здесь работал. Уничтожены 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС", - информирует глава города.

Он также отметил, что в общей сложности площадь возгорания - около 10 тысяч квадратных метров.

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Как сообщалось, в ночь и под утро 19 сентября Воздушные силы информировали об угрозе ударных БПЛА.

"Ударные БПЛА - в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковской области, Хмельнитчины. Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!", - предостерегали ВС.

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Позже стало известно, что враг атаковал Львов "Шахедами", горит крыша промышленного склада. В Хмельницкой области тоже слышали взрывы, работала ПВО.

Также Цензор.НЕТ сообщал о взрыве в Кривом Роге. В общей сложности, по данным Воздушных сил, уничтожены 27 из 30 ударных "Шахедов".