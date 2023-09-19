На атакованных оккупантами складах во Львове хранили гуманитарную помощь благотворительной миссии, - Садовый
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжается ликвидация последствий утренних прилетов по Львову. К сожалению, под завалами нашли погибшего мужчину, который здесь работал. Уничтожены 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС", - информирует глава города.
Он также отметил, что в общей сложности площадь возгорания - около 10 тысяч квадратных метров.
Как сообщалось, в ночь и под утро 19 сентября Воздушные силы информировали об угрозе ударных БПЛА.
"Ударные БПЛА - в воздушном пространстве Львовщины, Ивано-Франковской области, Хмельнитчины. Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!", - предостерегали ВС.
Позже стало известно, что враг атаковал Львов "Шахедами", горит крыша промышленного склада. В Хмельницкой области тоже слышали взрывы, работала ПВО.
Также Цензор.НЕТ сообщал о взрыве в Кривом Роге. В общей сложности, по данным Воздушных сил, уничтожены 27 из 30 ударных "Шахедов".