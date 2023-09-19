Страны G7 в совместном заявлении призвали Китай давить на РФ относительно прекращения войны в Украине

Министры иностранных дел "Группы семи" призвали Китай давить на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом пишет Reuters.

Министры иностранных дел стран G7 встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовали совместное заявление.

Члены G7 надеются, что Китай будет настаивать на немедленном, полном и безусловном выводе российских войск из Украины. Они также приветствовали участие Китая во встрече под руководством Киева в Джидде и "в дальнейшем поощряли Китай поддерживать справедливый и крепкий мир, в том числе путем прямого диалога с Украиной".

В совместном заявлении не упоминается ни одна страна, но говорится, что ее члены "опять призывают третьи стороны прекратить оказывать России какую-либо помощь в агрессивной войне, иначе потерпят серьезные расходы".

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