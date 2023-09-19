Враг усиливает применение авиации, - ОК "Південь"

Оккупанты не могут понять, на каком направлении следует ожидать активизации движения Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "Еспресо".

"Враг не прекращает активность по маневрированию силами и средствами, ведению контрбатарейной борьбы и усиливает направление применения авиации. В последние дни враг применил до 10 управляемых авиабомб, которые были направлены на Бериславский район", - отметила спикер.

Она подчеркнула, что российские войска пытаются прицельно бить по сельскохозяйственным мощностям южных областей, чтобы давить на гражданское население.

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"Оккупанты пытаются останавливать движение Сил обороны, перепрофилируя их на другие направления, поскольку не могут понять, откуда ждать очередной активизации нашего движения", - добавила Гуменюк.