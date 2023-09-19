Враг усиливает применение авиации, - ОК "Південь"
2 6884
Оккупанты не могут понять, на каком направлении следует ожидать активизации движения Сил обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "Еспресо".
"Враг не прекращает активность по маневрированию силами и средствами, ведению контрбатарейной борьбы и усиливает направление применения авиации. В последние дни враг применил до 10 управляемых авиабомб, которые были направлены на Бериславский район", - отметила спикер.
Она подчеркнула, что российские войска пытаются прицельно бить по сельскохозяйственным мощностям южных областей, чтобы давить на гражданское население.
"Оккупанты пытаются останавливать движение Сил обороны, перепрофилируя их на другие направления, поскольку не могут понять, откуда ждать очередной активизации нашего движения", - добавила Гуменюк.