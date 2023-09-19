В США арестовали россиянина, переправлявшего микроэлектронику двойного назначения в РФ

Россиянина в США обвиняют в закупке микроэлектроники двойного назначения для передачи в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Минюсте США.

51-летнему Максиму Марченко предъявлено обвинение в контрабанде, мошенничестве, отмывании денег, участии в схеме незаконного приобретения американской микроэлектроники двойного назначения и ее отправке в Россию.

"После несправедливого вторжения России в Украину Марченко и его сообщники... использовали подставные компании и другие обманные пути, чтобы обеспечить микроэлектронику американского производства, которая используется, в частности, в прицелах, очках ночного видения, тепловизорах и системах вооружений, для использования россиянами", – отметил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Гражданину России грозит заключение сроком до 20 лет.

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