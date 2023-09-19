Новости

В США арестовали россиянина, переправлявшего микроэлектронику двойного назначения в РФ

3 54126
В США арестовали россиянина, переправлявшего микроэлектронику двойного назначения в РФ
Россиянина в США обвиняют в закупке микроэлектроники двойного назначения для передачи в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Минюсте США.

51-летнему Максиму Марченко предъявлено обвинение в контрабанде, мошенничестве, отмывании денег, участии в схеме незаконного приобретения американской микроэлектроники двойного назначения и ее отправке в Россию.

"После несправедливого вторжения России в Украину Марченко и его сообщники... использовали подставные компании и другие обманные пути, чтобы обеспечить микроэлектронику американского производства, которая используется, в частности, в прицелах, очках ночного видения, тепловизорах и системах вооружений, для использования россиянами", – отметил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Гражданину России грозит заключение сроком до 20 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нидерландах арестовали чиновника минобороны, поставлявшего авиазапчасти в РФ, - СМИ

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    От і пояснення, звідки західна електроніка у рф з'являється.
    Таких марченків по всьому світу хоч греблю гати, і з'являються нові, бо завжди і всюди є охочі до грошей, що не задають зайвих питань.
  • Trevo Trow
    Якщо так ******** електроніку, то хай посидить на електричному стільці.
  • Деніс Войцеховський
    Русня радо тягає і цивільну електроніку. Не дарма кажуть про ракети з пральних машинок.
    Надійність і точність там на порядки нижча, але русні й так підійде.
    І агентів, що працюють по "цивілці", дуже складно вирахувати, і їх дуже багато.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости