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Остин открыл заседание "Рамштайн-15": "Время работает против Путина"

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Остин открыл заседание "Рамштайн-15": "Время работает против Путина"
Сегодня, 19 сентября, на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии, началось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Время работает против Путина", - заявил, открывая встречу, министр обороны США Ллойд Остин и пообещал, что партнеры будут стоять на стороне Украины столько, сколько нужно.

Это первая встреча для Рустема Умерова в должности главы оборонного ведомства Украины.

Читайте: Пентагон анонсировал визит Остина в Германию для проведения "Рамштайна-15"

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Топ комментарии

  • Роман Кокоровець 01cbec24
    час працює проти українців , кожного дня гинуть , руйнується житло і підприємства !
  • Redcar Ukraine
    Час працює проти путіна?

    - Поки ми чекали броню, кацапи так окопались на півдні, що хрін їх просто так звідти викуриш.
    - Зараз будемо ще чекати f-16, атакамсів, нарощення 155 калібру. Кацапи ще більше окопаються
    - Санкції все більше втрачають ефективність
    - Росіяни знаходять способи нарощувати виробництво ракет та снарядів
    - Нам все складніше мобілізовувати людей. На росії з цим - безліміт
  • Igor Uh e179719d
    Так, і щоб він працював ще краще, ціна нафти уралс з весняних 55 доларів стала 79 (при закладеній в їхній ююджет70,5). А так все прекрасно, пекельні санкції працюють, Україну нищать.
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