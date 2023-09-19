Остин открыл заседание "Рамштайн-15": "Время работает против Путина"
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Сегодня, 19 сентября, на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии, началось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Время работает против Путина", - заявил, открывая встречу, министр обороны США Ллойд Остин и пообещал, что партнеры будут стоять на стороне Украины столько, сколько нужно.
Это первая встреча для Рустема Умерова в должности главы оборонного ведомства Украины.