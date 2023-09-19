Танки M1 Abrams в скором времени прибудут в Украину, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что первая партия танков M1 Abrams прибудет в Украину в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Пентагона заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Рад сообщить, что танки M1 Abrams, переданные Соединенными Штатами ранее, в скором времени прибудут в Украину", - сказал Остин.

Министр также отметил важность обеспечения Украины системами противовоздушной обороны.

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