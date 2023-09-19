Уничтоженного российскими обстрелами украинского зерна хватило бы, чтобы кормить более 10 млн человек в течение года, - Остин

Российские оккупанты, обстреливая зерновую инфраструктуру Украины, уничтожили не менее 280 тыс. тонн зерна.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в последние месяцы Россия продолжала удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре.

"В результате этих атак было уничтожено по меньшей мере 280 тыс. тонн зерна, чего хватило бы, чтобы кормить 10,5 млн человек в течение года", - сказал министр.

Остин сказал, что действия России продолжают угрожать мировой продовольственной безопасности и создавать условия для нового гуманитарного кризиса на планете.

Он заверил, что партнеры – в формате "Рамштайн" – это почти 50 стран – продолжат оказывать Украине помощь для того, чтобы они могли защищаться от агрессора.

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