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Снимал здание СБУ и призывал ударить по нему ракетами: Во Львове задержан блоггер

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Снимал здание СБУ и призывал ударить по нему ракетами: Во Львове задержан блоггер
Во Львове задержан блоггер - сторонник рашизма, призывавший уничтожить админздание Службы безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами. Чтобы распространить такие призывы, фигурант совершал онлайн-трансляцию на собственной странице в Инстаграм около здания украинской спецслужбы. Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призывал ударить по ним российским оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контент блоггер распространял на собственную аудиторию в более 1,7 тыс. пользователей.

"По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, позиционирующие себя как блоггеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически "присоединяется" к стримам своего приспешника в Украине. При обысках в помещениях фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи", - отметили в СБУ.

Пока им планируется сообщение о подозрении. Им грозит тюремное заключение.

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  • Urs
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    а у нас цьому дадуть від п'яти до восьми. А той що а ЄС взагалі відбудеться переляком.
  • Vika Kudrya a0418aec
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