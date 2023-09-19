Эрдоган: "Я доверяю России так же, как и Западу"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия надежна настолько же, насколько и Запад, и он доверяет им одинаково.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Эрдоган сказал в интервью американской телекомпании PBS в Нью-Йорке, где он участвует в Генеральной ассамблее ООН.

Объясняя свою недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган сказал, что ему не удалось заставить его возобновить Черноморскую зерновую инициативу, но он добился от России обязательства поставить 1 миллион тонн зерна в Африку.

"У меня нет причин не доверять им", – сказал Эрдоган.

"Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. За последние 50 лет мы ждали на пороге ЕС, и в этот момент я доверяю России так же, как и Западу", – добавил турецкий президент.

Напомним, Президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая на встрече лидеров G20 в Нью-Дели (Индия), открыто обвинил представителя России - министра иностранных дел Сергея Лаврова в цинизме и пародии на щедрость, когда РФ бомбит украинскую портовую инфраструктуру и предлагает в дар странам Африки 1 млн тонн зерна.

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