Украинское контрнаступление продолжает демонстрировать устойчивый прогресс, - Остин

Украинские войска ведут тяжелые бои, освобождая родную землю от оккупантов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая встречу в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинское контрнаступление продолжает демонстрировать устойчивый прогресс", - заявил он.

Остин отметил, что украинские войска ведут тяжелые бои, освобождая суверенные территории от российских захватчиков и прорывая мощные линии обороны армии агрессора. Глава Пентагона при этом отметил роль партнеров, в частности, членов Контактной группы, в успехах ВСУ и заверил, что помощь будет продолжаться так долго, как потребуется, а в долгосрочной перспективе будет служить укреплению украинской армии.

"Не надо совершать ошибки: мы будем стоять на стороне украинцев", - заверил министр обороны США.

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По его словам, история покажет весь провал путинской бессмысленной и жесткой, имперской, неспровоцированной агрессии на мирного соседа. Украина воюет за справедливую цель, поэтому имеет волю и силу победить Кремль, подчеркнул Остин. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин пытался деморализовать украинцев, а в результате деморализовал собственных военных. Кремль изолировал себя от мира и остался с подобными – такими странами, как Иран и Северная Корея, подчеркнул он.