Минобороны Азербайджана заявило о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе (обновлено)

Азербайджан сообщил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" на территории Нагорного Карабаха.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

"С целью обеспечения положений Трехстороннего заявления, прекращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения и гражданских служащих, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории, строительно-восстановительных работ, наших военнослужащих, а также восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, высокоточным оружием на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

"Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели", - подытожили в заявлении.

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Как передает ЕП, МИД Азербайджана заявил, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха, поскольку это "единственный путь к миру" в регионе.

В министерстве отметили, что "локальные антитеррористические меры" в Нагорном Карабахе – это реакция на "ряд масштабных военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении.

В МИД Азербайджана добавили, что присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе представляет "собой серьезную угрозу региональному миру и стабильности".

"Единственный способ добиться мира и стабильности в регионе – безоговорочно и полностью вывести армянские вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана", – говорится в заявлении.

Премьер-министр Армении Пашинян созвал заседание Совбеза для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

А Министерство обороны Армении заявило, что на территории Нагорного Карабаха нет армянской армии. В правительстве Армении заявили, что РФ не сообщила ей об "антитерористической операции" Баку в Карабахе.

В МИД России "обеспокоены" ситуацией в Нагорном Карабахе.