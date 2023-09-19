Хорватия не будет импортировать украинское зерно, - премьер Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия - транзитная страна, и они не намерены импортировать украинское зерно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает издание Politico.

"Позиция и желание Хорватии таковы: мы транзитная страна, а не страна, которая будет получать огромное количество украинского зерна, которое дешевле нашего", - сказал Пленкович.

По его словам, импорт такой продукции привел бы к тому, что их "фермеры оказались бы в беде".

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Как сообщалось, 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран ЕС.

Посля этого Польша ввела собственный запрет. Так же поступили Венгрия и Словакия.

Польские СМИ сообщали, что эти три страны также отвергли план Киева по контролю над агроимпортом.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

19 сентября Украина сообщила, что подала иски в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской агропродукции.